Microsoft официально представила Windows 11
Microsoft официально представила Windows 11
25.06.2021 05:40
Укринформ
Корпорация Microsoft официально представила новую версию своей операционной системы – Windows 11.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Microsoft.
Новая ОС позиционируется как крупнейшее обновление в течение последнего десятилетия.
Одно из самых заметных визуальных изменений – перемещение клавиши «Пуск» с левого нижнего угла к центру, что отчасти напоминает интерфейс iMac. Кроме того, новое меню «Пуск» будет содержать активные плитки (Live Tiles), которые внедряли в Windows 8.
Дизайн Windows 11 стал еще более упрощенным. Теперь все окна, иконки и стандартные продукты Microsoft будут отображаться с закругленными краями.
В Windows 11 также появится функция Snap Layouts, что позволит пользователям переключать приложения между различными режимами работы.
Читайте также: Капитализация Microsoft впервые достигла $2 триллионов
Как сообщалось, компания Microsoft объявила, что с 14 октября 2025 года прекратит поддержку Windows 10.
По материалам: Укринформ