К Земле приближается астероид, который вдвое больше статуи Свободы
К Земле приближается астероид, который вдвое больше статуи Свободы
25.06.2021 10:47
Укринформ
Астероид +441987 (2010 NY65), который по размеру вдвое больше статуи Свободы, максимально близко приблизится к Земле в пятницу, 25 июня.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Express.
Астероид имеет длину 187 метров, что делает его в два раза больше знаковой статуи Свободы в Нью-Йорке.
+441987 (2010 NY65) движется со скоростью 13,4 км в секунду, или больше 48 тысяч километров в час.
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В самой близкой к Земле точке объект будет находиться на расстоянии, которое более чем в 15 раз превышает расстояние от Земли до Луны.
Тем не менее, астероид считают потенциально опасным.
Его впервые зафиксировали в июле 2010 года, с того времени за ним наблюдали ученые.
Как сообщал Укринформ, астрономы обнаружили ранее неизвестную гигантскую комету UN271 2014, вошедшую в Солнечную систему.
По материалам: Укринформ