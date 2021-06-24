В Солнечной системе обнаружили мегакомету, несущуюся к Сатурну

В Солнечной системе обнаружили мегакомету, несущуюся к Сатурну

24.06.2021 14:32

Укринформ

Астрономы обнаружили ранее неизвестную гигантскую комету UN271 2014, вошедшую в Солнечную систему.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Star.

Ожидается, что «мегакомета» достигнет орбиты Сатурна через 10 лет.

Диаметр небесного тела 2014 UN271 составляет от 100 до 370 км. Пока нет данных о том, состоит ли комета в основном из льда или камня.

"Это самое крутое, что мы нашли", – заявил Педро Бернардинелли, руководитель Университета Пенсильвании, который обнаружил комету.

Он добавил, что это похоже "очень старый" объект, но о нем раньше не было никакой информации.

Команда заметила объект, изучая данные исследования Dark Energy Survey, проведенного с 2014 по 2018 год в рамках проекта по поиску темной энергии, полученные телескопом Виктора М. Бланко в Чили.

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Они обнаружили около 800 объектов за пределами орбиты Нептуна, но 2014 UN271 отличался своими размерами, а также чрезвычайно длинной орбитой.

Сейчас UN271 2014 классифицируется как «транснептуновский объект», или TNO.

Фото: Getty Images / iStockphoto

По материалам: Укринформ