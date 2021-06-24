В работе мессенджера Телеграм произошел сбой

24.06.2021 14:58

Укринформ

В работе мессенджера Tелеграм в четверг, 24 июня, произошел сбой.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на портале Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 12 часов. Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (88%) и проблемы с отправкой сообщений (13%).

Сбой зафиксирован у пользователей Tелеграма в России, Украине, Молдове, Беларуси и Грузии.

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Причина сбоя пока не известна.

Как сообщал Укринформ, 22 июня в работе поисковой системы Google произошел сбой.

По материалам: Укринформ