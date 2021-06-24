На «круиз» в стратосферу продают билеты – цена вопроса $125 тысяч

На «круиз» в стратосферу продают билеты – цена вопроса $125 тысяч

24.06.2021 12:20

Укринформ

Компания Space Perspective, базирующаяся во Флориде, начала принимать бронирование мест на первый коммерческий полет в стратосферу своего космического корабля "Нептун" – герметичной капсулы в гигантской воздушном шаре, предназначенного для транспортировки восьми пассажиров и одного пилота на высоту 30 тыс. метров.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Space.com.

Стоимость полета составляет 125 тысяч долларов за место.

Пассажиры космического корабля "Нептун" проведут около шести часов на борту капсулы во время полета. В "Нептуне" есть лежачие сиденья, панорамные окна, ванная комната, предусмотрены закуски.

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Первые коммерческие полеты в стратосферу планируется провести до конца 2024 года.

Фото: Space Perspective

18 июня компания осуществила первый тестовый полет с космодрома во Флориде. Он длился 6 часов 39 минут. Корабль достиг максимальной высоты 33,043 м и приводнился, как и планировалось, в Мексиканском заливе, примерно в 80 км от западного побережья Флориды, заявили представители Space Perspective.

По материалам: Укринформ