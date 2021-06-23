Капитализация Microsoft впервые достигла $2 триллионов

23.06.2021 19:56

Укринформ

Рыночная стоимость компании Microsoft впервые достигла $2 трлн.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, Microsoft стала второй после Apple публичной компанией в США, капитализация которой достигла $2 трлн.

Это произошло после того, как во вторник акции компании выросли на 1,2% в Нью-Йорке – до $265,51. Этого хватило, чтобы капитализация Microsoft ненадолго достигла $2 трлн.

С начала 2021 года акции Microsoft выросли в цене на 19%, опередив по этому показателю Apple и Amazon.

Инвесторы вкладывались в компанию в ожидании долгосрочного роста прибыли, а также расширения ее деятельности в таких сферах, как машинное обучение и облачные технологии. Отчетность Microsoft за третий квартал превзошла ожидания рынка и продемонстрировала мощный рост компании в разных сегментах бизнеса.

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Агентство пишет, что в декабре 2019 года стоимость саудовской нефтяной компании Saudi Aramco превысила 2 млрд долларов, но на сегодняшний день она составляет около 1,9 трлн долларов.

Как известно, Microsoft Corporation – многонациональная корпорация компьютерных технологий, является крупнейшей в мире компанией – производителем программного обеспечения. Главный офис расположен в корпоративном кампусе в Редмонде, штат Вашингтон. Компанию основали в 1975 году Билл Гейтс и Пол Аллен.

Самыми популярными продуктами корпорации являются операционные системы Microsoft Windows и офисный пакет Microsoft Office. Microsoft обладает значительными компаниями в других частях рынка, такие как кабельная телевизионная сеть MSNBC, интернет-портал MSN и мультимедийная энциклопедия Microsoft «Encarta». Компания также продает аппаратное обеспечение, например, компьютерные мыши Microsoft, а также такие развлекательные продукты, как Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox One X и MSN TV.

По материалам: Укринформ