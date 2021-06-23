Hyundai приобрел производителя роботов Boston Dynamics

22.06.2021 04:27

Укринформ

Корейская компания Hyundai Motor в понедельник, 21 июня, завершила сделку по приобретению американского производителя роботов Boston Dynamics Inc.

Об этом сообщается на сайте Boston Dynamics.

Корейцы приобрели 80% акций компании, которая была оценена в 1,1 млрд долларов. Оставшиеся 20% сохранила за собой японская холдинговая компания Softbank, которая была владельцем Boston Dynamics с 2017 года.

Приобретение Boston Dynamics связано с желанием Hyundai стать поставщиком интеллектуальных мобильных решений.

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В рамках этой стратегии корейская компания инвестирует в так называемые технологии будущего, включая беспилотные автомобили, искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты для городов, интеллектуальное производство и робототехнику.

Ожидается, что соглашение с Boston Dynamics позволит Hyundai получить полный цепь поставок – от производства компонентов для роботов к интеллектуальным логистических решений.

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Напомним: Boston Dynamics пустила в продажу своего первого коммерческого робота-собаку Spot в июне 2020 года. В марте 2021-го компания показала работа Stretch, который умеет переставлять коробки и предназначен для работы на складах.

По материалам: Укринформ