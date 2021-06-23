Технологии

Астронавты МКС вышли в открытый космос для установки солнечной батареи

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Астронавты МКС вышли в открытый космос для установки солнечной батареи

Астронавты МКС вышли в открытый космос для установки солнечной батареи

Видео

20.06.2021 17:09

Укринформ

Двое астронавтов вышли в открытый космос, чтобы продолжить установку на поверхности Международной космической станции новых солнечных панелей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NASA.

Европейский астронавт Томас Песке и астронавт NASA Шейн Кимбро должны установить и развернуть солнечную панель iROSA. Это их четвертый совместный выход в открытый космос.

В ходе предыдущего выхода 16 июня астронавты смонтировали первую панель, однако из-за возникших технических проблем они не смогли ее развернуть.

Панели позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции.

Читайте также: Космический мусор повредил часть МКС

В целом же это 240-й выход астронавтов за пределы МКС для поддержки или установки оборудования космической станции.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Комитет Рады может рассмотреть законопроект о деолигархизации на следующей неделе – Вениславский

2 часа ago

Валюту опять лихорадит: что происходит с курсом

3 часа ago

Пингвин из американского зоопарка стал звездой интернета благодаря своим ботинкам

3 часа ago

Разгромная победа приблизила “Тампа-Бэй” к выходу в финал Кубка Стэнли

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button