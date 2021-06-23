Астронавты МКС вышли в открытый космос для установки солнечной батареи

Астронавты МКС вышли в открытый космос для установки солнечной батареи

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20.06.2021 17:09

Укринформ

Двое астронавтов вышли в открытый космос, чтобы продолжить установку на поверхности Международной космической станции новых солнечных панелей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NASA.

Европейский астронавт Томас Песке и астронавт NASA Шейн Кимбро должны установить и развернуть солнечную панель iROSA. Это их четвертый совместный выход в открытый космос.

В ходе предыдущего выхода 16 июня астронавты смонтировали первую панель, однако из-за возникших технических проблем они не смогли ее развернуть.

Панели позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции.

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В целом же это 240-й выход астронавтов за пределы МКС для поддержки или установки оборудования космической станции.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ