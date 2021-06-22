Представили смартфон с самой большой мобильной камерой

Представили смартфон с самой большой мобильной камерой

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22.06.2021 18:15

Укринформ

Немецкая компания-производитель оптики Leica представила свой первый смартфон, который имеет самую большую в мире мобильную камеру.

Как передает Укринформ, этот обзор этого нового смартфона представлен на Ютуб-канале TheFonoGuy.

Первый самостоятельный смартфон Leica – модель Leitz Phone 1. Стоит сразу отметить, что сам гаджет производит все же не Leica, а японская компания SoftBank, занимающаяся всем – от маркетинга до разработки процессоров.

Следует отметить, что немецкая фирма уже далеко не новичок на рынке смартфонов, однако до недавних пор название марки появлялось только в качестве описания системы камер очередного гаджета.

Leitz Phone 1 примечателен в первую очередь тем, что смартфон получил самый большой в мире фотосенсор – дюймовый датчик разрешением 20 мегапикселей, наделенный широкоугольной оптикой с эквивалентным фокусным расстоянием 19 мм и светосилой f1.9.

И это единственный сенсор основной камеры. Его дополняет только ToF-датчик. Фронтальная камера имеет разрешение 12 мегапикселей.

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Смартфон получил 6,6-дюймовый OLED IGZO-экран разрешением 2730 × 1260 пикселей; процессор Qualcomm Snapdragon 888; 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти. Цена гаджета – 1,7 тысячи долларов.

По материалам: Укринформ