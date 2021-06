В работе сайтов крупнейших авиакомпаний США произошел сбой

17.06.2021 10:24

Укринформ

В работе сайтов крупнейших американских авиакомпаний – Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines и Southwest Airlines, в четверг утром произошел сбой.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, зафиксировал более 1000 сообщений пользователей о проблемах в работе Southwest Airlines, более 400 – в работе Delta Air Lines. Для двух других авиакомпаний это количество составляло порядка 300.

Как отмечается, Southwest отменила в среду почти 300 рейсов и задержала более 500 на следующий день после того, как была вынуждена временно прекратить работу в результате сбоя.

Кроме того, сбой сегодня произошел в работе ряда крупных банков Австралии. Предварительно, с проблемами столкнулись клиенты Westpac, St George Bank, ANZ и Bank of Commonwealth. Пользователи получают сообщения об ошибках при попытке войти в службы банков.

Сейчас причину выясняют специалисты, сообщил телеканал 9 news.

Пока неизвестно, связаны ли между собой эти случаи.

Читайте также: В работе Instagram произошел сбой, который почувствовали и в Киеве

Как сообщал Укринформ, 8 июня в работе сайтов крупных СМИ Великобритании и США и интернет-сервисов произошел масштабный сбой.

Сбой затронул сайты CNN, The Guardian, The New York Times и частично – BBC и Financial Times. Проблемы ощущались и в доступе к сайтам Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, gov.uk, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe.

По материалам: Укринформ