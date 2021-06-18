SpaceX может отложить запланированный на июль полет на Марс – CNN

SpaceX может отложить запланированный на июль полет на Марс – CNN

17.06.2021 12:38

Укринформ

Компания SpaceX, вероятно, не запустит в июле тестовый полет гигантской системы Starship для будущего путешествия человека на Марс.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNN.

Тестовый запуск был нужен для экологической оценки рисков полета. В зависимости от результатов этой оценки может потребоваться более подробный анализ, который завершится подготовкой обновленного отчета о воздействии на окружающую среду. Только после завершения этого процесса Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сможет перейти к выдаче лицензии на орбитальный запуск звездолета.

По словам источника, знакомого с процессом лицензирования, все проверки и утверждения не удастся завершить к началу июля. Это означает, что SpaceX, скорее всего, придется перенести запланированную дату запуска.

Читайте также: Пополнение флота SiriusXM: SpaceX вывела на орбиту еще один спутник

До этого компания провела несколько тестовых полетов прототипов космического корабля Starship. Все испытания представляли собой так называемые низкоскоростные тестовые «скачки», в ходе которых аппараты пролетают несколько километров в воздухе, а затем пытаются приземлиться вертикально. Только одна посадка из пяти испытательных полетов, проведенных на данный момент, оказалась успешной.

SpaceX изложила свои планы первого в истории орбитального полета Starship в заявке Федеральной комиссии по связи США, опубликованной в прошлом месяце. Компания намерена запустить Starship с ракеты-носителя Super Heavy в Южном Техасе, после чего ракета-носитель отделится и приводнится в Мексиканском заливе примерно через восемь минут.

Космический корабль Starship продолжит движение по орбите в течение примерно девяти минут. Через полтора часа после этого он вернется в атмосферу Земли и упадет в Тихий океан примерно в 60 км от гавайского острова Кауаи.

Читайте также: SpaceX запустила очередную группу интернет-спутников

Планируемый тестовый полет должен состояться не позднее 20 декабря 2021 года.

До этого генеральный директор Илон Маск подтвердил в Твиттере, что первый орбитальный запуск состоится 1 июля.

В компании от комментариев отказались, но инсайдеры утверждают, что запуск планировался на 9 июля.

Недавно Маск сообщил, что SpaceX продолжает собирать первый сверхтяжелый ускоритель на своих объектах в Южном Техасе.

Читайте также: SpaceX планирует запустить плавучие космодромы в следующем году

В финальной версии космического корабля Starship будет шесть ракетных двигателей, что даст ракете более 16 млн тяги. Это фактически вдвое больше, чем у ракеты НАСА Saturn V, которая доставила астронавтов на Луну.

По материалам: Укринформ