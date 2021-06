В Киеве презентовали современный боевой дрон, не имеющий аналогов в мире

Видео

15.06.2021 15:01

Укринформ

Новый украинский военный беспилотник ACE ONE представили на Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность – 2021" в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы разработали новый сверхсовременный боевой дрон ACE ONE. Таких беспилотников ни в Украине, ни в мире еще не было. В своем классе боевых беспилотников, которые могут переносить вооружение до 1 тонны, – ACE ONE – это №1. Он разработан на основе новейших технологий-Stealth. Благодаря этому, а также своей форме плоского крыла, беспилотник фактически невидим для радаров и его сложно вычислить. Скорость ACE ONE приближена к сверхзвуковой. Это 1000 км/час. Управление осуществляется с помощью системы искусственного интеллекта, которая может управлять роем таких беспилотников", – рассказал один из конструкторов и руководителей проекта Александр Лось.

В то же время соруководитель проекта Владимир Усов отметил, что беспилотник предназначен для оборонной защиты воздушного пространства Украины.

Читайте также: Первый ударный беспилотный вертолет украинского производства: каким будет и что сможет

"Если, например, на территорию Украины залетит беспилотник-разведчик, ACE ONE, который значительно более быстрый и более мощный по всем характеристикам, сближается с ним и уничтожает его. Также ACE ONE используется для быстрого рывка на территорию противника, выполнения операции и возвращения на наземную станцию", – пояснил Усов.

Согласно данным, имеющимся в распоряжении Укринформа, над разработкой летательного аппарата работали 25 украинских ученых и специалистов в сфере авиакосмической отрасли на базе лучших предприятий. Главными конструкторами проекта являются бывший президент ГП "Антонов" Александр Лось и бывший руководитель ГКАУ, член Международной академии космонавтики Владимир Усов.

Разработкой двигателя занимались ГП "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич", производство планера – ООО "Гидробест".

Читайте также: В Харькове испытали аэрозольный генератор для маскировки военной техники

Выставка "Оружие и безопасность – 2021" состоится 15-18 июня в Международном выставочном центре.

Как сообщал Укринформ, Международная специализированная выставка "Оружие и безопасность" проходит в Киеве с 2004 года. Среди экспонатов обычно представлены вооружение и средства индивидуальной экипировки солдата на поле боя, техника и вооружение сухопутных войск, вооружение и экипировка правоохранительных органов, военная авиация.

По материалам: Укринформ