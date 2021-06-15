«Сердце Чернобыля»: вышел новый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

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14.06.2021 12:24

Укринформ

Украинская студия-разработчик компьютерных игр GSC Game World представила новый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 и назвала дату ее выхода.

Как передает Укринформ, 5-минутное видео опубликовано на официальном YouTube-канале GSC Game World.

Вторая часть игры получила подзаголовок – Heart of Chernobyl («Сердце Чернобыля»).

Анонсировано, что игра выйдет 28 апреля 2022 года.

В конце ролика можно увидеть Сергея Григорьевича – основателя S.T.A.L.K.E.R, желающего главному герою «удачной охоты».

Ранее в Xbox заявили, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на ПК и Xbox Series X и будет бесплатно доступна подписчикам Xbox Game Pass. На PlayStation 5 легендарный шутер появится позднее.

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Как сообщал Укринформ, «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» – видеоигра в жанре постапокалиптического шутера, которую разрабатывает украинская компания GSC Game World. Она должна стать продолжением культовой серии игр S.T.A.L.K.E.R.

Игру анонсировали еще в 2010 году, а в марте 2019 года появился первый постер. В июле 2020-го появился первый трейлер игры.

По материалам: Укринформ