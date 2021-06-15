Первой в истории «бионической птицей» стал гриф – ему в ногу вживили протез

Первой в истории «бионической птицей» стал гриф – ему в ногу вживили протез

14.06.2021 20:21

Укринформ

Группа венских врачей во главе с профессором Оскаром Асманн сумела провести первую успешную интеграцию протеза стопы непосредственно в остаточную кость лапы птицы – искалеченного бородатого грифа.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Медицинский университет Вены.

Потеря ноги для мелких птиц может оказаться не критической. Но для крупных птиц – это смертный приговор. Они не смогут ходить, эффективно приземляться и взлетать, хватать добычу и удерживать ее. Поэтому команде Медицинского университета Вены было критически важно правильно интегрировать протез покалеченному пернатому.

Бородатый гриф – это самая большая летающая птица Европы. Самка грифа, которую назвали Миа, была доставлена ​​в больницу с сильно травмированной лапой, которую пришлось ампутировать. Команда врачей решила поставить протез, чтобы Миа могла вести полноценную жизнь. Хотя уже и были птицы, у которых были искусственные ноги, но теперь ученые сообщают о первой успешной интеграции протеза стопы непосредственно в остаточную кость лапы. Такого еще никто не делал.

Фото Medical University of Vienna

В случае с бородатым грифом команда использовала метод, известный как остеоинтеграция. Сущность метода в том, что основа искусственной стопы присоединяется непосредственно к концу кости поврежденной лапы.

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Операция оказалась успешной. Миа училась ходить с новой ногой в течение трех недель. Через шесть недель птица уже переносила весь свой вес на поврежденную лапу. Гриф научился нормально ходить и приземляться с имплантом.

Команда называет Миа первой в мире "бионической птицей".

По материалам: Укринформ