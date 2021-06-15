Как устроена Вселенная: ученые обнаружили вращение «усиков галактик»

15.06.2021 10:58

Укринформ

Новое исследование показало, что усики галактик длиной в сотни миллионов световых лет могут быть самыми большими вращающимися объектами во Вселенной.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.com.

Небесные тела часто вращаются от планет к звездам и галактикам. Однако гигантские скопления галактик часто вращаются очень медленно, если вообще вращаются, и поэтому многие исследователи думали, что именно здесь вращение может закончиться в космических масштабах.

Однако в новом исследовании космолог из Института астрофизики им. Лейбница в Потсдаме в Германии Ноам Либескинд и его коллеги обнаружили, что космические нити или огромные трубки, состоящие из галактик, вероятно, вращаются.

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Наибольшая скорость вращения галактик вокруг полых центров этих усиков составляла около 360 тыс. км в час. Ученые предполагают, что каждая такая нить во Вселенной вращается, однако считают, что вращающиеся нити все-таки существуют.

По словам Либескинда, интересен вопрос "Почему они вращаются?", поскольку Большой взрыв не наделил бы Вселенную каким-то изначальным вращением. Таким образом, все, что заставляло эти волокна вращаться, должно было появиться позже в истории, когда структуры образовались.

По материалам: Укринформ