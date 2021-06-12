Почему Украина до сих пор не вся с интернетом

Почему Украина до сих пор не вся с интернетом

09.06.2021 18:25

Укринформ

Государство требует от мобильных операторов как можно быстрее покрыть Украину скоростным интернетом, однако процесс тормозят противоречивые законы

Рынок телекоммуникаций в настоящее время на передовой технологического и цифрового развития государства. На операторов возлагаются огромные надежды и надежды в части обеспечения страны полноценной мобильной и интернет-связью. Этого требует государственная стратегия цифровизации, которая является частью Национальной экономической стратегии-2030.

"Цифровизация важна для экономики Украины, ведь позволит увеличить количество новых рабочих мест и достичь минимум 4% дополнительного роста ВВП в год. Для украинцев цифровизация означает полный доступ к цифровой инфраструктуре и качественным государственным и социальным услугам", – отмечал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Казалось бы, перспективы очерчены, задачи ясны. Однако существуют преграды, которые серьезно тормозят телекоммуникационную отрасль в ее намерениях реализовать государственные стратегии. Не все украинцы имеют сегодня доступ к скоростному интернету четвертого поколения, оставаясь за бортом цифровой жизни. В чем же причина?



Михаил Федоров

"МОБИЛЬНЫЕ" ДОСТИЖЕНИЯ ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ КРИЗИСЫ

В 2020 году мобильные операторы продолжили демонстрировать устойчивый рост финансовых показателей по сравнению с предыдущим годом. Так, их доходы выросли на 12-14%. Например, общий операционный доход Киевстара составил 25,2 млрд грн, что больше на 12,4%, доход компании Vodafone Украина превысил 18 млрд грн, что на 14% больше, чем годом ранее, доходы lifecell увеличились на столько же (14,2 %) – до 6,8 млрд грн по сравнению с 5,9 млрд в 2019 году. И это несмотря на экономический кризис, вызванный внезапной пандемией.

Увеличение доходности позволило операторам активно воплощать в жизнь инвестиционные планы. «Компания Vodafone инвестировала 3,8 млрд грн в 2020 году, в 1,5 раза увеличив за год количество базовых станций. В целом инвестиции Vodafone в период активного строительства сетей скоростного интернета в 2015-2020 годах превысили 28,8 млрд грн», – говорят в пресс- службе оператора.

Что касается компании Киевстар, то в прошлом году она инвестировала в развитие сетей 6 млрд грн, что составляет 46% общего объема инвестиций в отрасль. Средства были вложены в расширение зоны покрытия, в частности, строительство сетей 900 и 1800 МГц, необходимых для развития 4G (LTE) – высокоскоростного мобильного интернета четвертого поколения.

«За последние четыре года рост доходов рынка телекоммуникаций составил 12,8% – до 50,1 млрд грн в год. Это очень хороший рост, его стимулировали внедрение 3G/4G и увеличение пользователей. Инвестиции в отрасль за этот же период выросли на 15% – до 13,2 млрд грн. Это свидетельствует о том, что индустрия хорошо работает, и, на мой взгляд, она заслуживает доброжелательного внимания со стороны всех регулирующих и законодательных органов. Особенно в такой кризисной фазе, в которой мы сейчас находимся», – говорит президент Киевстара Александр Комаров.



Александр Комаров

ДВА ЗАКОНА – ОДИН ВЫБОР И ТОТ ВО ВРЕД

Как известно, 18 марта 2020 года операторы «большой тройки» – «Киевстар», «Водафон Украина» и «Лайфселл» – получили лицензии для развития 4G в диапазоне 800-900 МГц. В результате операторы ускорили строительство сетей по новой технологии и стали больше инвестировать в развитие скоростного мобильного интернета. Впрочем, власть положила на представителей телекоммуникационного рынка и определенные обязанности. В частности, операторы должны обеспечить украинцев возможностью получить услуги 4G в каждом населенном пункте с населением более 2 тыс. человек при условии покрытия не менее 90% населения Украины, а также на международных и национальных автомобильных дорогах. При этом, как рассказывают операторы, правительство сегодня просит ускорить этот процесс и как можно быстрее покрыть скоростным интернетом 4G украинские дороги и отдаленные населенные пункты.

«Мы находимся, я бы сказал, под нормальным давлением. По лицензионным условиям, мы должны покрыть все дороги международного значения до конца 2022 года. И это амбициозная задача. На сегодня уже обработан план перераспределения инвестиций, чтобы ускорить этот процесс. Компания нацелена на то, чтобы к началу 2022 года покрыть уже 1830 километров международных дорог», – говорит Александр Комаров.

Правда, реализация целей этого направления упирается в законодательную коллизию, которая существенно тормозит расширение и поддержку мобильными операторами своих базовых станций. Ведь принятый три года назад Закон Украины № 1834 «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей», который должен был стать спасательным кругом и способствовать развитию отрасли, сегодня фактически не работает.

Дело в том, что для телеком-доступа к инфраструктуре продолжает применяться параллельно действующий закон «Об аренде государственного и коммунального имущества», который не учитывает специфику отрасли и позволяет владельцам инфраструктуры устанавливать плату за доступ мобильных операторов к ее объектам в основном по своему усмотрению, чем активно и пользуются балансодержатели. Ведь у владельца или балансодержателя есть возможность самостоятельно решать, по какому из двух законов они хотят работать с операторами. И примечательно, что в 99% случаях выбор идет в пользу именно последнего.

На сегодня операторы имеют многочисленные проблемы при доступе к различным объектам инфраструктуры. Чаще всего – это попытки уклонения от заключения договоров по доступу именно с принятым законом касательно телекоммуникационных сетей. Особенно, наблюдается это со стороны ОСМД.

Также и сроки строительства объектов зависят от того, каким законом руководствуется арендодатель. В случае, если оператор и балансодержатель оформляют отношения по закону №1834, то сроки запуска мобильного оборудования максимально сокращаются. Пример тому – запуск 4G в метро Киева, где операторы в марте 2020 года начали предметные переговоры с администрацией именно в рамках законодательства о доступе, а уже в июне включили оборудование на отдельных станциях подземки.

Фото: Официальный портал Киева

В то же время, если руководствоваться законом об аренде, сроки согласования, утверждение цены аренды, заключение договоров могут занимать от полугода до 9 месяцев. Еще больше затягивается этот процесс, если речь идет об аренде коммунальной собственности.

«Балансодержатели не только не «могут сложить цену» аренде, но и, зачастую, не хотят это делать. Если операторы, например, заключают договор об аренде имущества с госсектором, надо ждать от полугода до девяти месяцев», – сообщают в компании Киевстар.

Еще одной проблемой для операторов являются необоснованные отказы владельцев коммунальной собственности на установку оборудования – причем доля таких отказов иногда составляет треть от общего количества проведенных переговоров. По данным оператора «Киевстар», только за прошлый год компании пришлось демонтировать и перенести 60 базовых станций, так как арендодатели изменили свое решение относительно доступа к их инфраструктуре. И это нанесло колоссальный ущерб, ведь средняя стоимость каждой базовой станции – около 1 млн грн.

Также ярким примером является ситуация с Полтавским водоканалом. Несколько месяцев назад мобильные операторы получили требование от коммунального предприятия осуществить немедленный демонтаж базовых станций, расположенных на объектах водоканала. Обусловлено это тем, что операторы не поддержали решение водоканала повысить операторам телекоммуникаций плату за размещение своего оборудования на 50%.

ЕЩЕ И "МОБИЛЬНАЯ" ПУТАНИЦА

Действительно ли два закона создают путаницу на рынке и тормозят развитие цифровизации страны? Как можно урегулировать этот вопрос? Что для этого следует сделать власти? Об этом Укринформ спросил у законодателей и независимых экспертов.

"Проблема с доступом к инфраструктуре есть и она была значительной еще до принятия действующего Закона Украины «Об аренде». Операторов часто не допускают (или допускают на очень невыгодных условиях) во многоквартирные дома. Из-за этого возникают локальные монополии в пределах одного здания. Также есть проблемы доступа к электроопорам, опорам освещения, зданиям и т.д. – это мешает операторам строить сети ", – говорит аналитик сектора «IТ и телеком» Офиса эффективного регулирования (BRDO) Дмитрий Лебедев.

Как объясняет эксперт, закон «Об аренде …» устанавливает порядок аренды государственного и коммунального имущества, и направлен на эффективное использование имущества, а закон «О доступе …» устанавливает порядок доступа к инфраструктуре любых форм собственности и направлен на уменьшение расходов операторов на развертывание сетей. А поскольку закон «Об аренде …» не содержит исключений для операторов коммуникаций, потому предоставление доступа к объектам может трактоваться некоторыми заинтересованными владельцами как аренда.

При этом закон «О доступе …» не устанавливает ответственности за непредоставление доступа в установленном порядке. Поэтому единственная возможность для оператора добиться справедливости – обращаться в суд, а это может тянуться годами.

"Парламент этого созыва уже пытался решить эту проблему с помощью законопроекта № 2042, который вводил ответственность владельцев инфраструктуры. Также он расширял сферу действия закона на взаимоотношения с управлениями многоквартирных домов. Проект не приняли во втором чтении, в том числе из-за сопротивления ОСМД", – напоминает эксперт.

"На сегодняшний день от операторов и провайдеров телекоммуникаций часто требуют подписания двух различных договоров: первый – со структурным подразделением Фонда государственного имущества Украины, как за аренду имущества, второй – с балансодержателем, как за доступ к элементу инфраструктуры объекта. И такая законодательная коллизия приводит к тому, что очень часто представители рынка должны платить двойную плату, к сожалению, таких случаев много, а потому вопрос такого налогообложения до сих пор остается не урегулирован ", – констатирует проблему и народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Федиенко.



Александр Федиенко

По его словам, чтобы урегулировать этот вопрос, нужно принимать соответствующие изменения в законодательство. "В свое время я внес в Раду законопроект №3410 «Об аренде государственного и коммунального имущества» (относительно расположения технических средств телекоммуникаций), который имел целью урегулировать ситуацию на рынке. Более года отрасль ждала рассмотрения этого проекта на комитете, но коллеги не поддержали эти изменения и отправили его на доработку. Без принятия указанного закона, по моим прогнозам, рост стоимости телекоммуникационных услуг составит от 20% до 50% в зависимости от регионов и количества электрических опор, используемых оператором в том или ином регионе. И это, как правило, сельская местность, где самый низкий уровень доходов".

"ДЫШЛО" ЗАКОНА ТРЕБУЕТ НЕМЕДЛЕННОГО РАЗВОРОТА

Итак, сегодня в Верховной Раде ожидают рассмотрения два законопроекта, которые могут помочь быстрому развитию телекоммуникационного рынка и обеспечить качественную связь украинцам. Один из них – проект закона о внесении изменений в законопроект «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей» и другие законодательные акты Украины по развитию телекоммуникационных сетей под номером 4118. Его цель – устранить правовую коллизию, не позволяющую работать операторам по закону №1834-VIII, и урегулировать хозяйственные отношения между владельцами инфраструктуры и заказчиками, которые, пока, нечетко сформулированы в законодательных актах.

Другой – проект закона о внесении изменений в законодательство № 3410 «Об аренде государственного и коммунального имущества» (относительно расположения технических средств телекоммуникаций). Он призван решить те же проблемы, но уже во взаимоотношениях между операторами и распорядителями коммунального и государственного имущества. Его цель, чтобы при работе с арендодателями из госсектора для мобильных операторов арендная плата рассчитывалась в соответствии с требованиями Закона об упрощенном доступе к инфраструктуре.

По словам операторов, если соответствующие документы будут приняты, это позволит значительно быстрее закончить процесс полного покрытия качественной связью всей Украины, а также привлечь дополнительные инвестиции в государство, будет способствовать развитию экономики.

«Попытки проголосовать эти законопроекты каждый раз натыкаются на противодействие со стороны различных организаций, которые не хотят терять рычаги влияния и право лично решать, кого из операторов или провайдеров пускать, а кому – отказать. Однако, нельзя с одной стороны требовать от операторов немедленно покрыть 4G всю Украину, а с другой – усложнять им доступ к инфраструктуре», – резюмируют в Киевстар.

Валентин Марчук, Киев

По материалам: Укринформ