Ученые обнаружили в космосе сотни загадочных радиоимпульсов

11.06.2021 11:00

Укринформ

Ученые благодаря канадскому телескопу обнаружили в космосе сотни загадочных быстрых радиоимпульсов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNN.

Происхождение этих ярких вспышек света длиной в миллисекунды неизвестно, поскольку быстрые радиоимпульсы (FRB) очень непредсказуемы, говорится в публикации.

Впервые ученые наблюдали за ними в 2007 году.

«Дело в том, что FRB действительно трудно уловить… Ваш радиотелескоп должен быть направлен в нужное место в нужное время, и вы не можете предвидеть, где и когда это будет», – сказал доцент физики в Массачусетском технологическом институте Кийоши Массуи.

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По его словам, большинство радиотелескопов видят участок неба размером с Луну в определенное время, то есть подавляющее большинство FRB остаются невидимыми.

Однако все изменилось, когда радиотелескоп Канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода (CHIME), расположенный в Радиоастрофизической обсерватории Доминиона в Британской Колумбии в Канаде, начал получать радиосигналы в 2018 году в течение первого года работы.

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Он обнаружил 535 новых быстрых радиоимпульсов между 2018 и 2019 годами. За более чем десятилетие предыдущих изучений ученые смогли зафиксировать лишь около сотни подобных сигналов.

Ученые также зафиксировали 61 всплеск, относящийся к 18 постоянным источникам этих сигналов.

Это позволило создать каталог быстрых радиочастотных взрывов CHIME, который был представлен в среду на 238-м заседании Американского астрономического общества.

Каталог не только расширяет известное количество быстрых радиоимпульсов, но и доступную информацию об их расположении и свойствах. «Теперь мы сможем выстраивать эти быстрые радиоимпульсы в единую картину. Это поможет нам понять, что именно их провоцирует и как мы можем использовать их для изучения Вселенной в будущем», – сказал ученый из исследовательской группы Кейтлин Шин.

Исследователи считают, что имея большое количество FRB, они могут выяснить, как газ и материя распределяются в очень больших масштабах во Вселенной.

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Как известно, быстрые радиоимпульсы (FRB) – единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд неизвестной природы, которые регистрируются радиотелескопами. Типичная энергия всплесков, согласно оценкам, эквивалентна выбросу в космическое пространство энергии, испускаемой Солнцем в течение нескольких десятков тысяч лет.

Единой общепризнанной научной гипотезы образования быстрых радиовсплесков не существует. Обсуждаются следующие возможные варианты: галактический источник; земной сигнал, который продуцируется техническими устройствами; внегалактический источник, то есть радиовсплеск как следствие какого-то экзотического события, вроде слияния двух нейтронных звезд, «последнего вздоха» черной дыры, описанного британским физиком Стивеном Хокингом, или блицара (события превращения тяжелого пульсара в черную дыру).

По материалам: Укринформ