Маск представил самый быстрый электромобиль Tesla

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11.06.2021 09:59

Укринформ

Основатель компании Tesla Илон Маск официально представил самый быстрый серийный электромобиль – Model S Plaid Plus.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Electrek.

Во время презентации на мероприятии во Фримонте, штат Калифорния, Маск акцентировал на новой технологии электромотора Tesla, еще более быстрой зарядке и ряде новых «развлекательных» функций.

Самым крупным нововведением является то, что в двигателе впервые применены роторы с углеродными втулками.

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Новый электромобиль получил три двигателя суммарной пиковой мощностью 1020 л. с., новый аккумулятор, новую трансмиссию, аэродинамический обвес, руль-штурвал, обновленный минималистичный интерьер с отличающейся от базовой модели компоновкой сенсорных дисплеев в горизонтальной ориентации и другие новшества.

Максимальная скорость электрокара составляет 320 км/ч, а дистанция, которую аппарат проезжает без подзарядки, превышает 620 км.

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S Plaid разгоняется до 96,5 км/ч менее чем за две секунды.

Стоимость Model S Plaid составляет около 130 тысяч долларов.

Маск добавил, что компания готова поставить первые 25 автомобилей Model S Plaid уже сейчас, а в ближайшее время это количество увеличится до нескольких сотен автомобилей в неделю и, "вероятно, в следующем квартале" – до тысячи в неделю.

По материалам: Укринформ