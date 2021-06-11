Маск представил самый быстрый электромобиль Tesla
Маск представил самый быстрый электромобиль Tesla
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11.06.2021 09:59
Укринформ
Основатель компании Tesla Илон Маск официально представил самый быстрый серийный электромобиль – Model S Plaid Plus.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Electrek.
Во время презентации на мероприятии во Фримонте, штат Калифорния, Маск акцентировал на новой технологии электромотора Tesla, еще более быстрой зарядке и ряде новых «развлекательных» функций.
Самым крупным нововведением является то, что в двигателе впервые применены роторы с углеродными втулками.
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Новый электромобиль получил три двигателя суммарной пиковой мощностью 1020 л. с., новый аккумулятор, новую трансмиссию, аэродинамический обвес, руль-штурвал, обновленный минималистичный интерьер с отличающейся от базовой модели компоновкой сенсорных дисплеев в горизонтальной ориентации и другие новшества.
Максимальная скорость электрокара составляет 320 км/ч, а дистанция, которую аппарат проезжает без подзарядки, превышает 620 км.
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S Plaid разгоняется до 96,5 км/ч менее чем за две секунды.
Стоимость Model S Plaid составляет около 130 тысяч долларов.
Маск добавил, что компания готова поставить первые 25 автомобилей Model S Plaid уже сейчас, а в ближайшее время это количество увеличится до нескольких сотен автомобилей в неделю и, "вероятно, в следующем квартале" – до тысячи в неделю.
По материалам: Укринформ