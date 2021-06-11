Китайский марсоход прислал новые снимки с Красной планеты

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11.06.2021 12:56

Укринформ

Первый китайский марсоход Чжуронг прислал на Землю новую порцию снимков с Красной планеты.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Xinhua.

Фото были представлены на церемонии в Пекине, после чего 11 июня для общественности их опубликовало Китайское национальное космическое управление.

Среди снимков панорама места посадки марсохода, селфи Чжуронг рядом с платформой, марсианские пейзажи, а также национальный флаг КНР на Красной планете.

Новые снимки китайского марсохода Фото: Xinhua

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15 мая 2021 года китайский марсоход совершил успешную посадку на Марсе. Шестиколесный планетоход, который питается с помощью солнечных батарей, весит около 240 килограммов.

22 мая он съехал с посадочной платформы и начал исследовать Красную планету, сделав таким образом Китай второй страной после США, которая исследует Марс.

Фото: Xinhua

По материалам: Укринформ