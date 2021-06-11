Китайский марсоход прислал новые снимки с Красной планеты
Китайский марсоход прислал новые снимки с Красной планеты
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11.06.2021 12:56
Укринформ
Первый китайский марсоход Чжуронг прислал на Землю новую порцию снимков с Красной планеты.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Xinhua.
Фото были представлены на церемонии в Пекине, после чего 11 июня для общественности их опубликовало Китайское национальное космическое управление.
Среди снимков панорама места посадки марсохода, селфи Чжуронг рядом с платформой, марсианские пейзажи, а также национальный флаг КНР на Красной планете.
Новые снимки китайского марсохода Фото: Xinhua
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15 мая 2021 года китайский марсоход совершил успешную посадку на Марсе. Шестиколесный планетоход, который питается с помощью солнечных батарей, весит около 240 килограммов.
22 мая он съехал с посадочной платформы и начал исследовать Красную планету, сделав таким образом Китай второй страной после США, которая исследует Марс.
Фото: Xinhua
По материалам: Укринформ