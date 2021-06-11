Технологии

Китай запустил в космос сразу четыре спутника

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Китай запустил в космос сразу четыре спутника

Китай запустил в космос сразу четыре спутника

Фото

11.06.2021 11:37

Укринформ

Четыре китайских спутника вывели на намеченную орбиту при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" (Long March-2D) в пятницу.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

"Чанчжэн-2D"со спутниками на борту стартовала с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в 11:03 по пекинскому времени.

Китай запустил в космос сразу четыре спутника

Этот полет для ракеты-носителя серии "Чанчжэн" стал 373-м по счету.

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Китай запустил в космос сразу четыре спутника

Как сообщал Укринформ, 3 июня Китай успешно запустил с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны новый метеорологический спутник и вывел его на заданную орбиту.

По материалам: Укринформ

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Технологии

Китай запустил в космос сразу четыре спутника

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Китай запустил в космос сразу четыре спутника

Китай запустил в космос сразу четыре спутника

Фото

11.06.Подробнее

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