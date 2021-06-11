Киевстар улучшает качество 4G

11.06.2021 14:06

Укринформ

Национальный телеком-оператор «Киевстар» начал системно использовать частоты 900 МГц для улучшения покрытия 4G-интернета не только в селах, но и в городах, а также внутри помещений.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе оператора.

"Киевстар начал системно использовать частоты 900 МГц для улучшения покрытия 4G-интернета не только в селах, но и в городах. В течение апреля и мая скоростной интернет на новых частотах заработал в Виннице, Житомире, Кременчуге, Кривом Роге, Мариуполе и Николаеве ", – говорится в сообщении.

По словам директора по планированию и управлению качеством сетей Киевстар Василия Пантова, проект LTE900 дал значительный толчок для расширения сети в маленьких городках и селах, где раньше у людей не было скоростного интернета. "За последний год жители тысячи таких населенных пунктов получили 4G от Киевстар, и мы уже видим, как быстро растет использование там интернета, уменьшается цифровой разрыв с городами. LTE900 имеет значительный потенциал развития по меньшей мере следующие несколько лет. В первую очередь для запуска 4G в отдаленных, труднодоступных селах и на автодорогах. Но также для улучшения работы сети там, где ею одновременно уже пользуются десятки тысяч клиентов ", – рассказал Пантов.

В пресс-службе отметили, что благодаря использованию частот 900 МГц в городах компании Киевстар удалось улучшить качество сигнала в помещениях. Ведь преимущество этого диапазона не только в большем радиусе покрытия, но и в том, что сигнал на низких частотах лучше проникает через стены сооружений по сравнению с сигналом на высоких частотах.

Читайте также: Киевстар объявил набор стажеров по программе STARt Yourself

По данным оператора, благодаря этой инновации 4G-покрытие внутри зданий возросло на 5-10 процентных пунктов, 4G-трафик вырос в среднем примерно на 7%, а индекс удовлетворенности абонентов улучшился на 1-2 процентных пункта.

В Киевстар обратили внимание на то, что внедрение низкочастотного 4G-покрытия в городах является распространенной практикой во многих странах, в частности таких, как Германия, Великобритания, Нидерланды, Швеция. Именно поэтому до конца года компания планирует увеличить количество городов с покрытием 900 МГц.

Отмечается, что это один из многих технологических проектов Киевстар, направленных на улучшение качества сети и обеспечение лучшего сервиса для абонентов. Среди других проектов оператора – агрегация частот, технологии MIMO4x4 и Massive MIMO, VoLTE и тому подобное. В целом 4G-сеть Киевстар работает почти в 15 тысячах городов и сел Украины, где проживает более 87% населения страны.

Фото: Киевстар

По материалам: Укринформ