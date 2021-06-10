Украина рассчитывает на инвестиции Азербайджана в сеть 4G – депутат

10.06.2021 19:45

Укринформ

Украина заинтересована в участии Азербайджана в развитии сетей 4G, чтобы обеспечить покрытие 90% территории страны.

Об этом заявил народный депутат Украины, заместитель сопредседателя группы по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой Марьян Заблоцкий в ходе международного круглого стола в Укринформе «Украина-Азербайджан: перспективы сотрудничества».

Заблоцкий подчеркнул, что вследствие невысоких тарифов на мобильную связь в Украине есть сложности с инвестициями в эту отрасль.

«Это дорогое удовольствие, построить такую сеть. Тарифы на мобильную связь в Украине не самые высокие, и не все хотят инвестировать. Мы рассчитываем, что именно благодаря инвестициям из Азербайджана мы сможем покрыть большую часть территории Украины и 90% ее населения. Для нас это важно, и мы готовы это поддерживать», — заявил Заблоцкий.

При этом он подчеркнул важность внедрения 4G в постковидный период.

«Лицензионные условия, которые были выданы на 4G на всех трех операторов, предполагают, что 90% территории Украины, все населенные пункты, где проживает более 2 тыс. людей, должны быть покрыты высокоскоростным интернетом. Все это по плану должно произойти через 1,5 года, и еще через 2,5 года должны быть покрыты быстрым интернетом все главные магистрали Украины. В постковидной экономике это онлайн-образование, медицинские консультации и так далее», — сказал депутат.

Читайте также: Кабмин утвердил распределение интернет-субвенции для 670 громад

ООО «АзерTелеком» является телекоммуникационным оператором связи, соединяющим Азербайджан с международной сетью интернета. Компания была создана в 2008 году. «АзерTелеком» предлагает услуги интернета, передачи данных и голосовой связи, а также другие передовые услуги местным и иностранным компаниям в сфере телекоммуникаций. Компания имеет устойчивую и диверсифицированную локальную и международную сеть.

По материалам: Укринформ