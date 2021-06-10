Технологии

В Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 1 минута чтения

В Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности

В Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности

10.06.2021 10:15

Укринформ

В Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова впервые в Украине провели операцию с применением методики виртуальной реальности.

Об этом учреждение сообщает в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Впервые в Украине нашей командой Центра сердца и сосудов было проведено самое современное оперативное вмешательство с предоперационным моделированием по методике виртуальной реальности. Нашей пациенткой стала 12-летняя девочка, которая страдала симптоматической артериальной гипертензией и имела давление в пределах 160-180 мм рт. ст.", – говорится в сообщении.

В Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности

По словам медиков, при обследовании у девочки обнаружили врожденный порок сердца – коарктацию аорты. Это состояние, при котором имеется сужение просвета аорты, вследствие чего развивается повышенное давление в верхней половине тела.

В Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности

С помощью современных технологий на основе результатов обследования была проведена виртуальная реконструкция анатомии аорты и ее ветвей, что помогло медикам выбрать наиболее современную и малотравматическую тактику дальнейшего лечения.

Читайте также: На Закарпатье делают уникальные операции на мозге – с языковыми тестами

Врожденный порок сосуда ликвидирован с помощью малоинвазивной эндоваскулярной процедуры – установления стента в просвет сосуда.

В Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности

"Сразу после оперативного вмешательства у ребенка нормализовалось артериальное давление, а также исчезла разница давления между верхними и нижними конечностями. Сегодня же девочка чувствует себя абсолютно здоровой, а благодаря выбранной тактике может уже сейчас проявлять полную физическую активность", – отмечают в больнице.

Фото: facebook.com/emergencyhospitall

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Кабмин одобрил отмену бесплатного проезда в транспорте. Что ожидать льготникам

1 час ago

В 4-х областях Украины 10 июня сохранится наивысший уровень пожарной опасности

1 час ago

Обновили антирекорд: сборная Украины по хоккею получила новое место в мировом рейтинге

2 часа ago

Байден обсудит с Меркель последствия Nord Stream 2 для Украины – Белый дом

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button