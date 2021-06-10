В Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности
В Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности
10.06.2021 10:15
Укринформ
В Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова впервые в Украине провели операцию с применением методики виртуальной реальности.
Об этом учреждение сообщает в Фейсбуке, передает Укринформ.
"Впервые в Украине нашей командой Центра сердца и сосудов было проведено самое современное оперативное вмешательство с предоперационным моделированием по методике виртуальной реальности. Нашей пациенткой стала 12-летняя девочка, которая страдала симптоматической артериальной гипертензией и имела давление в пределах 160-180 мм рт. ст.", – говорится в сообщении.
По словам медиков, при обследовании у девочки обнаружили врожденный порок сердца – коарктацию аорты. Это состояние, при котором имеется сужение просвета аорты, вследствие чего развивается повышенное давление в верхней половине тела.
С помощью современных технологий на основе результатов обследования была проведена виртуальная реконструкция анатомии аорты и ее ветвей, что помогло медикам выбрать наиболее современную и малотравматическую тактику дальнейшего лечения.
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Врожденный порок сосуда ликвидирован с помощью малоинвазивной эндоваскулярной процедуры – установления стента в просвет сосуда.
"Сразу после оперативного вмешательства у ребенка нормализовалось артериальное давление, а также исчезла разница давления между верхними и нижними конечностями. Сегодня же девочка чувствует себя абсолютно здоровой, а благодаря выбранной тактике может уже сейчас проявлять полную физическую активность", – отмечают в больнице.
Фото: facebook.com/emergencyhospitall
По материалам: Укринформ