Создатели Софии представили робота-медсестру для ухода за COVID-больными

Создатели Софии представили робота-медсестру для ухода за COVID-больными

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10.06.2021 15:21

Укринформ

Команда ученых из Гонконга, которая создала человекоподобного робота Софию, запускает новую пилотную модель – робота по имени Грейс, которого будут задействовать в сфере здравоохранения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на СNA.

Как отмечается, назначение робота – уход за пожилыми людьми или больными COVID-19 пациентами, которые находятся в изоляции.

Грейс имеет азиатские черты лица и каштановые волосы, одета в голубую униформу медсестры. На груди у нее тепловизор, который измеряет температуру пациента. Робот использует искусственный интеллект для диагностики, умеет говорить на английском и знает диалекты китайского.

Разработчик Дэвид Хэнсон отмечает, что такой робот может облегчить работу медицинского персонала во время пандемии.

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По словам директора компании Hanson Robotics и Singularity Studio Дэвида Лейка, массовое производство бета-версии Грейс планируют начать до августа.

В следующем году ее работу должны развернуть в Гонконге, материковом Китае, Японии и Южной Корее.

Хэнсон добавил, что стоимость роботов, которую сейчас можно сравнить с ценами на элитные автомобили, снизится, когда компания будет производить десятки или сотни тысяч единиц.

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София – человекоподобный робот в виде женщины, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics. Она была спроектирована таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также для сотрудничества с ними.

В октябре 2017 года София стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны.

По материалам: Укринформ