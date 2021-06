Мини-вертолет Ingenuity сделал новую фотографию Марса

Фото

09.06.2021 16:36

Укринформ

Мини-вертолет Ingenuity Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса во время седьмого полета на Красной планете сделал новую фотографию.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Jet Propulsion Laboratory NASA (JPL) в Твиттер.

«Марсианский вертолет завершил уже 7 полет. Он пролетел 62,8 секунды и преодолел расстояние в 106 метров на юг перед тем, как сесть в новом месте», – сообщили в научно-исследовательском центре.

В JPL добавили, что мини-вертолет Ingenuity сделал новое фото Красной планеты. Во время полета не было зафиксировано аномалий.

Another successful flight 👏#MarsHelicopter completed its 7th flight and second within its operations demo phase. It flew for 62.8 seconds and traveled ~106 meters south to a new landing spot. Ingenuity also took this black-and-white navigation photo during flight. pic.twitter.com/amluVq9wbb

— NASA JPL (@NASAJPL) June 8, 2021

По данным портала Space, 7-й полет состоялся в воскресенье 6 июня.

Читайте также: Китайский зонд прислал новый снимок с Марса

Как сообщал Укринформ, марсоход Perseverance Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса прибыл на Марс 18 февраля после почти 7 месяцев полета.

19 апреля NASA впервые в истории запустило летательный аппарат на Марсе – сверхлегкий мини-вертолет Ingenuity. Вертолет стоимостью 85 млн долл. стал первым летательным аппаратом, запущенным на другой планете.

По материалам: Укринформ