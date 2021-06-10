Два украинских мини-электромобиля показали на выставке в Киеве

Два украинских мини-электромобиля показали на выставке в Киеве

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10.06.2021 09:42

Укринформ

В Киеве презентовали на автовыставке две модели украинских мини-электромобилей – Konyk и Volyk. Машины могут разгоняться до 60 км/ч.

О новинках рассказал специализированный портал “Автоцентр”, сообщает Укринформ.

Презентация автоновинок, представленных украинской компанией ООО "Электропрайд", состоялась в рамках выставок ComAutoTrans и АвтоТехСервис в столичном МВЦ.

Модель Konyk выполнена в пассажирском и грузовом исполнении. Длина машины составляет 2288 мм, ширина – 1143 мм, высота – 1557 мм, грузоподъемность – 250 кг. Пробег на одной зарядке – от 100 до 350 км в зависимости от варианта батареи, которые заряжаются от сети в течение 6-12 часов, от станции быстрой зарядки – 1-2,5 часа.

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Автомобиль может быть укомплектован термофургоном, контейнером или рефрижераторным кузовом. Стоимость авто – 224 000 грн.

Модель Volyk – это более крупный грузовик. Машина рассчитана на перевозку до 1 500 кг. Запас хода составляет от 100 до 500 км, длина машины – 3235 мм, ширина – 1380 мм, высота – 1528 мм.

Фото: Автоцентр

По материалам: Укринформ