BMW сократит производство из-за нехватки чипов

10.06.2021 04:46

Укринформ

Из-за недостатка полупроводников крупнейший завод BMW в Европе сократит производство.

Как сообщает Укринформ, об этом пишет Синьхуа.

"BMW замедлит производство автомобилей до одной смены на своем крупнейшем европейском предприятии в немецком Дингольфинге из-за недостатка полупроводников", — говорится в материале.

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"Мы тщательно следим за проблемой и находимся в постоянном контакте с нашими поставщиками. Наша цель – удостовериться в получении нашими заводами комплектующих ", — сказал представитель BMW.

Отмечается, что в конце апреля BMW уже сократила определенные производственные изменения на трех заводах. Из-за недостатка чипов так же поступили автопроизводители Daimler и Volkswagen.

По материалам: Укринформ