Зонд NASA показал самый большой спутник Солнечной системы

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09.06.2021 13:59

Укринформ

Космический зонд «Юнона» Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) прислал фото самого большого спутника Юпитера – Ганимеда.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте NASA.

Отмечается, что всего «Юнона» прислала два черно-белых снимка – общий план и крупный план части поверхности спутника.

Оба они были сделаны в рамках сближения со спутником 7 июня 2021 года.

Общий снимок Ганимеда сделан камерой JunoCam в оптическом диапазоне волн с использованием зеленого фильтра, его разрешение – около одного километра на пиксель.

Камера Stellar Reference Unit Юноны изобразила часть «темной стороны» спутника, то есть противоположной Солнцу. Ее разрешение – от 600 до 900 метров на пиксель.

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На фото четко видны кратеры разного размера и борозды.

Ожидается, что в ближайшие дни зонд передаст все полученные снимки, в том числе и цветные.

Как сообщал Укринформ, 7 июня космический зонд «Юнона» Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) впервые с 2000 года совершил самое тесное сближение с самым большим спутником Юпитера – Ганимедом. Он безопасно пролетел мимо Ганимеда на высоте 1 000 км в понедельник, 7 июня, в 19:56 по Киеву.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ