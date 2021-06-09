Зонд NASA максимально приблизился к крупнейшему спутнику Солнечной системы

08.06.2021 11:09

Укринформ

Космический зонд «Юнона» NASA впервые с 2000 года максимально близко подлетел к крупнейшему спутнику Юпитера и всей Солнечной системы – Ганимеде.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.

Зонд «Юнона» безопасно пролетел мимо Ганимеда на высоте 1 000 км в понедельник, 7 июня, в 19:56 по Киеву.

Сделанные фотографии следует ожидать не сразу, а в ближайшее время, потому что NASA обычно загружает сделанные фото с зонда тогда, когда он не слишком активно собирает данные во время своего полета.

В американском ведомстве заявили, что это первый полет «Юноны» возле крупнейшего спутника Юпитера Ганимеда с 2000 года.

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Отмечается, что этот полет может передать важную информацию для дальнейших исследований ледяных спутников Юпитера, куда в 2030-х годах должны прибыть две миссии: JUICE Европейского космического агентства и Europa Clipper от NASA.

Ледяные спутники считаются перспективной средой для проживания благодаря их водной среде и источнику энергии от гравитационной буксировки соседних планет, когда один предмет движется по орбите вокруг другого.

Как сообщал Укринформ, китайское национальное космическое управление (CNSA) обнародовало новый снимок Красной планеты, который был сделан орбитальным аппаратом миссии «Тяньвень-1».

По материалам: Укринформ