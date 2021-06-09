В Штатах запустят в космос ракету, напечатанную на 3D-принтере
В Штатах запустят в космос ракету, напечатанную на 3D-принтере
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09.06.2021 10:29
Укринформ
Компания Relativity Space собрала достаточно средств для того, чтобы завершить работу над созданием новой ступени для ракеты, напечатанной на 3D-принтере.
Об этом сообщило во вторник американское информагентство Reuters, передает Укринформ.
«Венчурный стартап Relativity Space, который имеет целью построить первый в мире флот ракет, созданных на 3D-принтере, заявил во вторник, что собрал $650 миллионов от множества новых инвесторов, в том числе BlackRock, хедж-фонда Soroban Capital и актера Джареда Лето», – отмечается в сообщении.
Несмотря на то, что Relativity Space пока не запустила ракету, она уже сейчас оценивается в $ 4,2 миллиарда, что делает ее второй по стоимости частной космической компанией после SpaceX Илона Маска.
Дополнительное финансирование критически важно для ускорения производства новой ступени, Terran R, которую планируется запустить в эксплуатацию в 2024 году как конкурента Falcon 9 компании SpaceX, отметил в этой связи руководитель Relativity Space Тим Эллис.
В этом же контексте он также назвал технологию 3D печати «святым граалем», который поможет достичь будущего.
Расчетная стоимость запуска Terran 1 оценивается в $12 миллионов. По информации разработчиков, она будет способна выводить на орбиту 1,2 тонны полезной массы. Более крупный проект, Terran R, рассчитан на вывод в космос 20 тонн груза. Однако, его стоимость не разглашается.
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Как сообщалось, запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX с 22,7 тоннами полезного груза стоит около 62 миллионов долларов США.
Фото: Relativity Space
По материалам: Укринформ