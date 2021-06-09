В Штатах запустят в космос ракету, напечатанную на 3D-принтере

В Штатах запустят в космос ракету, напечатанную на 3D-принтере

Видео

09.06.2021 10:29

Укринформ

Компания Relativity Space собрала достаточно средств для того, чтобы завершить работу над созданием новой ступени для ракеты, напечатанной на 3D-принтере.

Об этом сообщило во вторник американское информагентство Reuters, передает Укринформ.

«Венчурный стартап Relativity Space, который имеет целью построить первый в мире флот ракет, созданных на 3D-принтере, заявил во вторник, что собрал $650 миллионов от множества новых инвесторов, в том числе BlackRock, хедж-фонда Soroban Capital и актера Джареда Лето», – отмечается в сообщении.

Несмотря на то, что Relativity Space пока не запустила ракету, она уже сейчас оценивается в $ 4,2 миллиарда, что делает ее второй по стоимости частной космической компанией после SpaceX Илона Маска.

Дополнительное финансирование критически важно для ускорения производства новой ступени, Terran R, которую планируется запустить в эксплуатацию в 2024 году как конкурента Falcon 9 компании SpaceX, отметил в этой связи руководитель Relativity Space Тим Эллис.

В этом же контексте он также назвал технологию 3D печати «святым граалем», который поможет достичь будущего.

Расчетная стоимость запуска Terran 1 оценивается в $12 миллионов. По информации разработчиков, она будет способна выводить на орбиту 1,2 тонны полезной массы. Более крупный проект, Terran R, рассчитан на вывод в космос 20 тонн груза. Однако, его стоимость не разглашается.

Читайте также: Безос полетит в космос вместе с братом

Как сообщалось, запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX с 22,7 тоннами полезного груза стоит около 62 миллионов долларов США.

Фото: Relativity Space

По материалам: Укринформ