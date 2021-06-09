В работе Instagram произошел сбой, который почувствовали и в Киеве
В работе Instagram произошел сбой, который почувствовали и в Киеве
09.06.2021 19:26
Укринформ
В работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Downdetector.
Отмечается, что проблемы в работе соцсети были зафиксированы в 17:18.
17% жалоб касались проблем с входом в соцсеть, еще 69% жалоб связаны с обновлением ленты, 13% – проблем с работой веб-версии.
Жалобы поступали из США, Великобритании, Канады, Германии и других стран.
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У пользователей в Киеве также возникают проблемы с соцсетью.
Причины сбоя пока не известны.
Как сообщалось, в марте три приложения, которые принадлежат компании Facebook и используют общую технологию – Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger – перестали работать по всему миру.
По материалам: Укринформ