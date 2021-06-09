В работе Instagram произошел сбой, который почувствовали и в Киеве

В работе Instagram произошел сбой, который почувствовали и в Киеве

09.06.2021 19:26

Укринформ

В работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Downdetector.

Отмечается, что проблемы в работе соцсети были зафиксированы в 17:18.

17% жалоб касались проблем с входом в соцсеть, еще 69% жалоб связаны с обновлением ленты, 13% – проблем с работой веб-версии.

Жалобы поступали из США, Великобритании, Канады, Германии и других стран.

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У пользователей в Киеве также возникают проблемы с соцсетью.

Причины сбоя пока не известны.

Как сообщалось, в марте три приложения, которые принадлежат компании Facebook и используют общую технологию – Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger – перестали работать по всему миру.

По материалам: Укринформ