Sony представила беспроводные наушники за $280

09.06.2021 16:33

Укринформ

Компания Sony представила новые полностью беспроводные наушники Sony WF-1000XM4.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал GSM Arena.

F-1000XM4 оснащены двойными высокочувствительными микрофонами для измерения шумов.

С включенным активным шумоподавлением наушники могут работать 8 часов, при выключенном шумоподавлении – 12 часов, а с подзарядкой от футляра – еще 16 часов. После пятиминутной зарядки пользователи смогут слушать музыку в течение одного часа.

Также возможна работа с голосовыми помощниками Google Assistant от Goоgle и Alexa от Amazon.

Наушники поддерживают функцию «Speak-to-Chat», благодаря которой можно коротко переговорить с кем-либо без необходимости вынимать наушники из ушей.

Отмечается, что беспроводные наушники Sony WF-1000XM4, которые доступны в черном и сером цветах, будут стоить 280 долларов США.

Как сообщал Укринформ, китайская компания Xiaomi представила флагманские беспроводные наушники FlipBuds Pro.

Фото: GSM Arena

По материалам: Укринформ