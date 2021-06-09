Рынок технологий искусственного интеллекта за 7 лет возрастет почти до триллиона – эксперты

Рынок технологий искусственного интеллекта за 7 лет возрастет почти до триллиона – эксперты

08.06.2021 22:17

Укринформ

Выручка на мировом рынке технологий искусственного интеллекта (ИИ), включая программное обеспечение, оборудование и сервисы, до 2028 года возрастет до 997,77 миллиарда долларов.

Это прогнозирует маркетинговое агентство Grand View Research, передает Укринформ со ссылкой на The Next Web.

Согласно прогнозу, по итогам этого года рынок технологий искусственного интеллекта возрастет до почти 100 млрд долларов, а к 2028 году – почти в 10 раз.

В агентстве отмечают, что ежегодный прирост в течение следующих семи лет составит около 40%.

Читайте также: Искусственный интеллект научили предсказывать трафик на дорогах

При этом в 2020 году рынок технологий искусственного интеллекта оценивали приблизительно в 60 млрд долларов.

Специалисты объясняют такой рост массовым внедрением методов обучения на основе ИИ и огромным подъемом в производстве и внедрении оборудования ИИ.

По материалам: Укринформ