Ford представил пикап с «операционкой» Android

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09.06.2021 18:46

Укринформ

Американская автомобилестроительная компания Ford Motor Company представила новый внедорожник 2022 Ford Maverick.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Car and Driver.

В стандартной модели установлен 2-литровый двигатель с мощностью в 250 лошадиных сил и крутящим моментом в 277 Нм.

Отмечается, что также есть и гибридная модель, в которой установлен 2,5-литровый двигатель и электрический мотор. Его общая мощность составляет 191 лошадиную силу.

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Автомобиль будет доступен в трех вариантах – XL, XLT и Lariat. Сам пикап, в котором установлена ​​операционная система Android, поддерживает WiFi и Apple CarPlay. Внутри также есть 20-сантимеровий сенсорный дисплей с информационно-развлекательной системой.

2022 Ford Maverick уже доступен для заказов. Стоимость одной базовой модели составляет 21 490 долларов США. Первые доставки ожидаются осенью этого года.

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Как сообщал Укринформ, южнокорейская компания Kia представила новый автомобиль 2022 Kia Stinger Scorpion.

По материалам: Укринформ