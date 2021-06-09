Технологии

Ford представил пикап с «операционкой» Android

Photo of Admin Admin Send an email 38 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Ford представил пикап с «операционкой» Android

Ford представил пикап с «операционкой» Android

Фото

09.06.2021 18:46

Укринформ

Американская автомобилестроительная компания Ford Motor Company представила новый внедорожник 2022 Ford Maverick.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Car and Driver.Ford представил пикап с «операционкой» Android

Ford представил пикап с «операционкой» Android

В стандартной модели установлен 2-литровый двигатель с мощностью в 250 лошадиных сил и крутящим моментом в 277 Нм.

Отмечается, что также есть и гибридная модель, в которой установлен 2,5-литровый двигатель и электрический мотор. Его общая мощность составляет 191 лошадиную силу.

Читайте также: Tesla в июне начнет выпуск самого быстрого в мире серийного автомобиля

Автомобиль будет доступен в трех вариантах – XL, XLT и Lariat. Сам пикап, в котором установлена ​​операционная система Android, поддерживает WiFi и Apple CarPlay. Внутри также есть 20-сантимеровий сенсорный дисплей с информационно-развлекательной системой.

2022 Ford Maverick уже доступен для заказов. Стоимость одной базовой модели составляет 21 490 долларов США. Первые доставки ожидаются осенью этого года.

Читайте также: Aston Martin представил эксклюзивную версию спорткара

Как сообщал Укринформ, южнокорейская компания Kia представила новый автомобиль 2022 Kia Stinger Scorpion.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 38 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В апреле банки продолжили одалживать у Нацбанка

1 час ago

Ученые рассказали о древнем мегаозере, превышающем по размеру многие моря

1 час ago

“Шахтер” согласовал трансфер с полузащитником “Бенфики” – СМИ

2 часа ago

Половина стран НАТО позитивно относится к предоставлению Украине ПДЧ – Стефанишина

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button