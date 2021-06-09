Apple может представить «очки» дополненной реальности в следующем году
Apple может представить «очки» дополненной реальности в следующем году
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08.06.2021 14:25
Укринформ
Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил, что компания Apple во втором квартале следующего года представит хедсет с дополненной реальностью.
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал GSM Arena.
Сам хедсет будет иметь дисплеи microLED от Sony и 15 камер. Его вес составит всего 200-300 грамм.
Отмечается, что пользователям еще будет необходимо подключать хедсет к стационарному компьютеру или ноутбуку для получения питания. Ожидается, что его беспроводная версия будет представлена в 2025 году.
Стоимость одного экземпляра составит около 1 тысячи долларов вместо примерно 3 тысяч, о которых упоминали ранее.
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Как сообщал Укринформ, компания Apple Inc. работает над новым iPad Pro с беспроводной зарядкой и обновленным дизайном для iPad Mini.
Фото: The Information
По материалам: Укринформ