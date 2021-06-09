Apple может представить «очки» дополненной реальности в следующем году

Apple может представить «очки» дополненной реальности в следующем году

Иллюстрация

08.06.2021 14:25

Укринформ

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил, что компания Apple во втором квартале следующего года представит хедсет с дополненной реальностью.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал GSM Arena.

Сам хедсет будет иметь дисплеи microLED от Sony и 15 камер. Его вес составит всего 200-300 грамм.

Отмечается, что пользователям еще будет необходимо подключать хедсет к стационарному компьютеру или ноутбуку для получения питания. Ожидается, что его беспроводная версия будет представлена ​​в 2025 году.

Стоимость одного экземпляра составит около 1 тысячи долларов вместо примерно 3 тысяч, о которых упоминали ранее.

Читайте также: Apple может в этом году открыть прямое представительство в Киеве

Как сообщал Укринформ, компания Apple Inc. работает над новым iPad Pro с беспроводной зарядкой и обновленным дизайном для iPad Mini.

Фото: The Information

По материалам: Укринформ