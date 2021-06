В работе крупнейших мировых интернет-ресурсов произошел сбой

08.06.2021 14:49

Укринформ

В работе сайтов крупных СМИ Великобритании и США и интернет-сервисов 8 июня произошел масштабный сбой.

Как передает Укринформ, об этом сообщает TechCrunch.

Сбой затронул сайты CNN, The Guardian, The New York Times и частично – BBC и Financial Times. Проблемы ощущались и в доступе к сайтам Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, gov.uk, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe.

У CDN-провайдера Fastly подтвердили наличие проблемы.

Читайте также: В работе YouTube произошел глобальный сбой

«Сейчас мы исследуем возможное влияние на эффективность работы наших услуг CDN», – сказали в компании.

Впоследствии в Fastly заявили, что выявили причину сбоя и исправили ее.

Акции компании за последние сутки упали на 5,21% – до $ 48,06 доллара.

По материалам: Укринформ