В Малайзии дроны-сканеры «ищут» людей с высокой температурой
В Малайзии дроны-сканеры «ищут» людей с высокой температурой
07.06.2021 15:02
Укринформ
Полиция Малайзии с целью предотвращения распространения коронавируса использует дроны для выявления людей с высокой температурой.
Как передает Укринформ, об этом сообщает The Guardian.
Дроны, которые оснащены инфракрасными датчиками, способны определять температуру тела людей с высоты до 20 м и передавать компетентным органам информацию о наличии повышенной температуры.
Отмечается, что на прошлой неделе Малайзия ввела полный локдаун, чтобы остановить стремительный рост новых случаев заболевания COVID-19. В конце мая количество новых ежедневных случаев коронавируса составляло 9 тысяч.
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Как сообщал Укринформ, в мире по состоянию на утро 7 июня зафиксировали более 174 миллионов случаев заражения коронавирусом, из них более 3,7 миллиона – летальных, выздоровели уже свыше 157 миллионов человек.
Фото: Zahim Mohd/NurPhoto/Getty Images
По материалам: Укринформ