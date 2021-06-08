В Малайзии дроны-сканеры «ищут» людей с высокой температурой

В Малайзии дроны-сканеры «ищут» людей с высокой температурой

07.06.2021 15:02

Укринформ

Полиция Малайзии с целью предотвращения распространения коронавируса использует дроны для выявления людей с высокой температурой.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Guardian.

Дроны, которые оснащены инфракрасными датчиками, способны определять температуру тела людей с высоты до 20 м и передавать компетентным органам информацию о наличии повышенной температуры.

Отмечается, что на прошлой неделе Малайзия ввела полный локдаун, чтобы остановить стремительный рост новых случаев заболевания COVID-19. В конце мая количество новых ежедневных случаев коронавируса составляло 9 тысяч.

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Как сообщал Укринформ, в мире по состоянию на утро 7 июня зафиксировали более 174 миллионов случаев заражения коронавирусом, из них более 3,7 миллиона – летальных, выздоровели уже свыше 157 миллионов человек.

Фото: Zahim Mohd/NurPhoto/Getty Images

По материалам: Укринформ