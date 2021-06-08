Стоимость криптовалюты в мире падает – Bitcoin за сутки потерял почти 8%

Стоимость криптовалюты в мире падает – Bitcoin за сутки потерял почти 8%

08.06.2021 12:10

Укринформ

Себестоимость самой популярной криптовалюты Bitcoin за минувшие сутки снизилась на 7,85%.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Coindesk.

По данным торгов, по состоянию на 11.10 вторника, стоимость Bitcoin составляет 33 158 долларов США.

При этом наблюдается падение и других криптовалют, среди которых Ethereum (- 8,14%) и XRP 24h (- 8,19%).

Читайте также: Шуточный твит Маска снова обвалил Bitcoin

Портал Mint отмечает, что снижение курса криптовалюты может быть связано с дальнейшим усилением их регулирования в Китае и уменьшением интереса со стороны инвесторов.

Bitcoin – самая популярная криптовалюта в мире, составляющая наибольшую долю всего рынка. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет самую развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.

Читайте также: Сальвадор может стать первой страной, которая признает биткойны платежным средством

Как сообщал Укринформ, 1 июня себестоимость Bitcoin за сутки выросла на 8,8%.

По материалам: Укринформ