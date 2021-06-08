К Земле приближается астероид размером с футбольное поле – NASA

К Земле приближается астероид размером с футбольное поле – NASA

08.06.2021 16:18

Укринформ

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что 1 июля мимо Земли пролетит астероид 2021 GM4.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Express.

По данным NASA, длина космического камня составляет 150 метров, что больше, чем огромное футбольное поле (120 метров).

Его скорость движения составляет 6,3 километра в секунду или 36 500 километров в час. Он максимально приблизится к Земле 1 июля.

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В то же время, его расстояние к нашей планете будет равно 12- кратной дистанции между Землей и Луной.

В NASA отметили, что ни размер, ни расстояние к Земле астероида не представляют угрозы для нашей планеты.

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Как сообщал Укринформ, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что во вторник, 1 июня, мимо Земли пролетел астероид 2021 KT1.

По материалам: Укринформ