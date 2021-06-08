ФБР благодаря «тайному» мессенджеру задержало более 800 международных преступников

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08.06.2021 17:11

Укринформ

Федеральное бюро расследований США в сотрудничестве с правоохранительными органами более десяти стран провело в 18 странах массовое задержание более 800 человек, подозреваемых в различных преступлениях.

Об этом сообщает BBC, передает Укринформ.

Как отмечается, масштабная операция стала возможной благодаря мобильному приложению ANOM. Во время операции устройства с этим приложением распространялись среди преступников, позволяя полиции контролировать их коммуникацию относительно контрабанды наркотиков, отмывания денег и даже подготовки убийств.

В спецоперации во всем мире участвовало около 9 тысяч правоохранителей.

Во время арестов были изъяты, в частности, восемь тонн кокаина, 250 единиц огнестрельного оружия и в целом более 48 миллионов долларов в различных мировых валютах и ​​криптовалютах.

В одной только Австралии арестовали 224 человека, конфисковали около 4 т наркотиков и 35 млн долларов.

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Глава правительства Австралии Скотт Моррисон заявил, что операция "нанесла тяжелый удар организованной преступности" по всему миру.

Европол назвал правоохранительную операцию "Троянский щит"/Greenlight крупнейшей в истории.

По материалам: Укринформ