Безос полетит в космос вместе с братом

07.06.2021 14:59

Укринформ

Американский предприниматель и владелец компании Blue Origin Джефф Безос объявил, что вместе с братом примет участие в первой пилотируемой туристической миссии в космос 20 июля.

Об этом Безос сообщил в Инстаграме, передает Укринформ.

«С пяти лет я мечтал о полетах в космос. 20 июля я отправлюсь в этот путь с моим братом. Большое приключение с моим лучшим другом», – говорится в посте Безоса.

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Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)

Джефф Безос и его брат Марк полетят в космос вместе с победителем аукциона на первый пилотируемый полет космического корабля New Shepard, пишет TechCrunch.

Другими пассажирами, вероятно, станут работники компании, однако одно место будет выставлено на онлайн-аукцион. Любой желающий сможет сделать ставку на сайте компании.

Полеты New Shepard суборбитальные. Они предназначены для перевозки пассажиров по прямой вверх-вниз, что лишь на короткое время будет превышать высоту в 100 км. Такая высота называется линией Кармана.

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New Shepard размером 18 м на 4 м запустят из пустыни Ван Хорн в Техасе.

Пассажиры New Shepard будут находиться в невесомости около трех минут, а также увидят тьму космоса и изогнутую перспективу Земли. В будущем билет на ракету может стоить от $200 тысяч.

Как сообщал Укринформ, кроме компании Безоса ожидается, что корпорация Илона Маска SpaceX осенью запустит на орбиту корабль Dragonship с полностью гражданским экипажем на борту.

По материалам: Укринформ