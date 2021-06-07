В Украине планируют создать центр мониторинга и анализа космических снимков

07.06.2021 22:03

Укринформ

Министерство внутренних дел (МВД) планирует в следующем году на базе ГСЧС развернуть центр мониторинга и анализа космических снимков, с помощью которого можно будет улучшить ситуацию с реагированием на пожары в Украине.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сказал во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Экология», передает корреспондент Укринформа.

«Мы сейчас разрабатываем план, чтобы в следующем году развернуть на базе ГСЧС центр мониторинга и анализа космических снимков. Эта идея нам пришла тогда, когда мы увидели количество пожаров », – уточнил Геращенко.

Он пояснил, что со спутников можно посмотреть, когда пожар только начался, когда он занимает несколько десятков или сотни квадратных метров, а не когда уже горят сотни гектаров.

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«За прошлый год было потрачено более 600 млн грн на то, чтобы бороться с последствиями лесных пожаров. И лучше тратить миллионы гривень, чтобы предупреждать возгорания… и видеть (возгорания – ред.) через спутник в визуальном варианте или через тепловизионные каналы и предупреждать (разрастание – ред.) этих пожаров путем высылки как наземных, так и воздушных (средств – ред.) для их (ликвидации – ред.)», – сообщил заместитель главы МВД.

По его словам, в МВД могут закупать эти снимки из других космических агентств, это могут быть частные компании; может быть США, Европа, Япония.

«Сейчас космические снимки очень доступны, но их нужно анализировать с привлечением специальных компьютерных программ, потому что один снимок – это может быть 15-200 квадратных километров. И мы бы хотели, чтобы также вместе с лесным агентством, с Министерством экологии была развернута по стране система визуальных постов наблюдения, на которых будут установлены видеокамеры, которые смогут "видеть" процесс возгорания за 10-15 км, в оптическом или тепловизионном диапазоне», – сказал он.

Геращенко уточнил, что такие снимки могут быть в нескольких вариантах, чем меньше разрешение снимка, тем он будет дешевле, чем больше разрешение – тем выше цена.

«Одна такая камера будет мониторить (пространство – ред.) в диаметре 10 км, чтобы покрыть все леса страны этими камерами нужно максимум 150 их. Цена такой камеры – 25 тысяч долларов. Мы уже вели предварительные переговоры с операторами мобильной связи, они говорят, что не против размещать их на своих системах связи и давать канал оптоволоконной передачи, потому что им будут платить деньги за то, чтобы использовать систему связи», – пояснил заместитель главы МВД.

Он отметил, что с использованием этой системы МВД могло бы помогать другим государственным учреждениям при анализе снимков, параллельно передавая информацию о незаконной вырубке леса, незаконной добыче янтаря, гранита, песка.

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«Можно было бы фиксировать незаконное строительство, осуществлять мониторинг границы, незаконных свалок и тому подобное. У нас для этого все есть, осталось только, чтобы депутаты проголосовали небольшую сумму в бюджете на следующий год, и мы все сделаем», – уточнил Геращенко.

Как сообщал Укринформ, 10 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в планах МВД сейчас есть модернизация системы Украинского гидрометцентра вместе с различными американскими учреждениями, в частности, с американской компанией Baron Services.

11 марта Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и американская компания "Baron – Critical Weather Intelligence" ("Baron Services, Inc") подписали протокол о сотрудничестве в сфере гидрометеорологической деятельности.

Компания Baron Services основана в 1989 году, является ведущей компанией США по разработке, производству и внедрению комплексных приборов (метеорологические радары) и цифровых решений в области мониторинга погоды, прогнозирования, предупреждения и распределения данных (числовые модели прогнозирования погоды, аналитическое программное обеспечение и дисплеи, а также системы раннего предупреждения).

Среди клиентов и партнеров – Национальная метеорологическая служба США, Федеральное управление гражданской авиации и Министерство обороны США.

По материалам: Укринформ