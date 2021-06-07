В США разработали первого в мире робота, который красит ногти
В США разработали первого в мире робота, который красит ногти
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07.06.2021 11:53
Укринформ
Компания Clockwork из американского Сан-Франциско разработала первого в мире робота, который красит ногти.
Как передает Укринформ, об этом сообщает WKRN.
Весь процесс покраски ногтей длится всего 10 минут. Стоимость работы – 8 долларов США.
Отмечается, что робот пока что не подстригает и не полирует ногти. Однако в компании не исключают, что такие функции появятся у робота в ближайшее время.
@elissamaercklein
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По материалам: Укринформ