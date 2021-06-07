В США разработали первого в мире робота, который красит ногти

В США разработали первого в мире робота, который красит ногти

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07.06.2021 11:53

Укринформ

Компания Clockwork из американского Сан-Франциско разработала первого в мире робота, который красит ногти.

Как передает Укринформ, об этом сообщает WKRN.

Весь процесс покраски ногтей длится всего 10 минут. Стоимость работы – 8 долларов США.

Отмечается, что робот пока что не подстригает и не полирует ногти. Однако в компании не исключают, что такие функции появятся у робота в ближайшее время.

@elissamaercklein

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Как сообщал Укринформ, дубайская компания RoboAds разработала RoboSignage – первого коммерческого робота для рекламирования товаров и услуг в закрытых помещениях.

По материалам: Укринформ