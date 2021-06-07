Samsung разработал «растяжной» дисплей для контроля жизненных показателей организма

07.06.2021 20:08

Укринформ

Компания Samsung Electronics разработала гибкий органический светодиодный дисплей (OLED), который можно налепить на кожу человека, чтобы отслеживать такие жизненные показатели организма, как сердцебиение и кровоток.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Pulse.

Как отмечается, научно-исследовательское подразделение Samsung Advanced Institute of Technology успешно интегрировало растяжимый OLED-дисплей с датчиком для фотоплетизмографии (измерение пульсовой волны) в одно устройство для измерения и отображения частоты пульса пользователя в режиме реального времени.

Исследователи использовали специально модифицированный эластомер – полимер с высокой эластичностью, чтобы сделать датчик и дисплей растяжимыми до 30% без ограничения их производительности.

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По данным Samsung Electronics, электронную обшивку со встроенным растяжимым датчиком и дисплеем прикрепили к внутренней стороне запястья, и она продолжала стабильно работать даже после того, как ее растянули в 1000 раз. По этой системе можно получить сигнал пульса, который в 2,4 раза сильнее сигнала силиконового сенсора.

По материалам: Укринформ