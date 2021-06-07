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Когда, где и как наблюдать солнечное затмение

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Когда, где и как наблюдать солнечное затмение

Когда, где и как наблюдать солнечное затмение

Инфографика

07.06.2021 13:58

Укринформ

Кольцевое солнечное затмение происходит так же как и полное, но Луна при этом на большем расстоянии от Земли, поэтому не заслоняет Солнце полностью, оставляя "огненное кольцо" вокруг себя

Когда наблюдаете за Солнцем, надо защищать глаза – и солнцезащитные очки, вопреки своему названию, здесь не помогут. Нужны специальные светофильтры из инструментария астронома или сварщика – или хотя бы старое-доброе закопченное на свечке стекло, рентгеновская или фотоаппаратная пленка. Риск повредить сетчатку возникает при длительном наблюдении или пользовании неспециализированной оптикой: биноклями, прицелами, телескопами и т.д.

Когда, где и как наблюдать солнечное затмение

По материалам СМИ и специализированных сайтов

По материалам: Укринформ

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