В Украине можно будет увидеть «огненное кольцо» солнечного затмения

В Украине можно будет увидеть «огненное кольцо» солнечного затмения

05.06.2021 09:44

Укринформ

Жители Земли 10 июня смогут наблюдать необычное астрономическое явление – кольцевое солнечное затмение.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Indian Express.

Кольцевое солнечное затмение произойдет, когда луна заблокирует солнечный свет и бросит тень на Землю.

Затмение начнется 13:26:07 по киевскому времени и продлится около полутора часов. Лучше всего его будет видно из некоторых частей Канады, Гренландии и России, частично «огненное кольцо» смогут увидеть и жители Украины.

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Ранее наблюдатели за небом стали свидетелями «кровавого» суперлуния и одновременно лунного затмения.

По материалам: Укринформ