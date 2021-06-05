Из Нью-Йорка в Лондон за 3,5 часа: в США планируют запустить сверхзвуковые авиалайнеры

Из Нью-Йорка в Лондон за 3,5 часа: в США планируют запустить сверхзвуковые авиалайнеры

04.06.2021 14:54

Укринформ

Американская авиакомпания United Airlines планирует запустить новые сверхзвуковые авиаперевозки после того, как подобные программы с использованием самолета Concorde были свернуты в 2003 году.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на ее официальном сайте, передает Укринформ.

«United Airlines объявляет о достижении коммерческого договора с аэрокосмической компанией Boom Supersonic, базирующейся в Денвере, о пополнении своего глобального флота самолетов, а также о совместной инициативе по устойчивому развитию – шагу, который способствует прыжку вперед в возвращении к авиации сверхзвуковых скоростей», – отметили в компании-авиаперевозчике.

По условиям соглашения, United Airlines приобретет 15 авиалайнеров Boom Overture, как только эти самолеты будут отвечать всем требованиям безопасности, эксплуатации и устойчивости. При этом не исключается возможность приобретения американской компанией еще 35 самолетов.

Ожидается, что после введения в эксплуатацию лайнер Overture станет первым крупным коммерческим самолетом, который не будет иметь выбросов углерода и будет оптимизирован для работы на 100% экологически безопасном авиатопливе (SAF).

Читайте также: Boeing впервые с 2019 года получил больше заказов, чем отмен

Планируется, что самолет будет готов к испытаниям в 2025 году, начало проведения полетов намечено на 2026 год, а ввод в эксплуатацию – к 2029 году.

Предполагается, что самолет будет иметь скорость полета 1,7 Маха, что означает сокращение по времени перелетов между основными пунктами назначения примерно вдвое. В частности, как отмечает United Airlines, из Нью-Йорка в Лондон перелет будет занимать всего три с половиной часа.

Как сообщалось, подобные сверхзвуковые самолеты типа Concorde уже эксплуатировались компаниями British Airways и Air France в конце прошлого века. Из-за чрезвычайно больших расходов их коммерческая эксплуатация была в целом убыточной, поэтому в 2003 году их сняли с эксплуатации.

По материалам: Укринформ