В Австралии коал в дикой природе будет «пасти» искусственный интеллект

В Австралии коал в дикой природе будет «пасти» искусственный интеллект

04.06.2021 16:40

Укринформ

Команда ученых университета Гриффита в Австралии использовала искусственный интеллект для распознавания сумчатых при перемещении в дикой природе, чтобы предложить животным безопасный путь возле дорог общего пользования.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает Укринформ.

Ученые надеются, что данные помогут лучше понимать, какие маршруты используют коалы, можно ли разместить переходы на дорогах удачно и защитить животных от травмирования автомобилями.

«Цель этого проекта – создание мониторингового центра на основе искусственного интеллекта для отслеживания поведения коал во время перехода дорог, чтобы мы могли проанализировать, сколько коал используют подземные пути или наземные переходы», – заявил доцент университета Гриффита Цзюнь Чжоу.

Чжоу руководит двухлетним пилотным исследованием, финансируемым правительством штата Квинсленд грантом в размере 90 тыс. австралийских долларов (70 тыс. долларов США).

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С появлением искусственного интеллекта необходимость в ручной проверке дорог или использовании идентификационных меток и GPS для обнаружения животных теряет актуальность. До сих пор видеонаблюдение за переходами нужно было осуществлять людям, чтобы увидеть, какие виды животных зафиксировали на камеру.

По материалам: Укринформ