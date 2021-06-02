Ученые разработали противоядие для защиты пчел от химикатов

02.06.2021 16:51

Укринформ

Ученые Корнеллского университета в США разработали микрочастицу размером с пыльцу, которая содержит ферменты, которые расщепляют и полностью детоксируют вредные инсектициды, прежде чем пчела их поглотит.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на New Atlas.

Эти микрочастицы можно вмешивать в пыльцевые смеси или сахарную воду и кормить пчел. Они безопасно перемещаются к средней кишке, где происходит пищеварение, и ферменты могут разлагать и детоксировать органофосфаты.

Сначала этот процесс продемонстрировали в экспериментах in vitro (в пробирке), а затем на живых пчелах в лаборатории, где насекомых кормили как фосфорорганическим пестицидом, так и микрочастицами, тогда как другой контрольной группе вводили только фосфорорганический пестицид. Ученые наблюдали 100-процентный уровень выживания пчел, которых кормили микрочастицами с ферментами, тогда как все незащищенные контрольные пчелы погибали в течение следующих дней.

Как пишет издание, пчелы играют важную роль в опылении многих растений, которые ест человек, и поэтому являются ключевыми для продовольственной безопасности, но популяции продолжают быстро уменьшаться во всем мире. Этому способствует ряд факторов, включая потерю среды обитания и засуху, но новая крошечная частица, разработанная в Университете Корнелла, детоксирует смертоносные инсектициды, прежде чем они могут причинить вред этим насекомым.

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Распространенные инсектициды, такие как неоникотиноиды, которые ЕС запретил в 2016 году, используются для защиты выращиваемых культур от голодных насекомых, но часто пчелы также их потребляют. Эти токсичные вещества вмешиваются в молекулы, которые помогают пчелам производить энергию, и могут нарушить цикл сна насекомых и оставить их неподвижными и голодными.

Фото: pervach/Depositphotos

По материалам: Укринформ