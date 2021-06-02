SpaceX готовит к запуску новую партию груза на МКС

SpaceX готовит к запуску новую партию груза на МКС

02.06.2021 15:33

Укринформ

Компания SpaceX Илона Маска планирует в четверг, 3 июня, отправить на Международную космическую станцию ​​(МКС) уже 22-ю партию груза.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.

Запуск новой ракеты-носителя Falcon 9 вместе с капсулой Dragon запланирован на 20:29 по киевскому времени на космодроме NASA во Флориде.

Отмечается, что на борту Dragon будут находиться мелкие кальмары Euprymna scolopes, вид головоногих моллюсков семейства Sepiolidae.

Исследователи надеются, что кальмары могут помочь пролить свет на то, как микробы у животных реагируют на космический полет.

Для SpaceX это уже будет 22-й запуск партии груза на МКС.

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Как сообщал Укринформ, компания SpaceX Илона Маска ведет строительство своих первых двух плавучих космодромов на базе приобретенных буровых установок и планирует запустить их в эксплуатацию в 2022 году.

По материалам: Укринформ